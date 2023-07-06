Дарницький міст став одним із символів київських довгобудів

У Києві у четвер, 6 липня, завершили будівництво Дарницького мосту і відкрили рух двома новозбудованими зʼїздами – у бік мосту Патона й Осокорків. Таким чином сьогодні було завершено будівництво одного з найбільших київських довгобудів, яке тривало понад 10 років.

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, відкриття зʼїздів/заїздів дозволить організувати пряме сполучення між житловою забудовою Осокорків і Позняків та платформою Kyiv City Express і Березняками. Коли відкриють усі смуги, пропускна здатність моста становитиме 35 тис. автомобілів на добу.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, що розв'язка дозволить в рази пришвидшити пересування столицею. Згідно з дослідженням, водії заощадять на транспортних втратах понад півмільярда гривень на рік.

«Дарницький міст став одним із символів київських довгобудів. За понад 10 років він перетворився на пам’ятник недбалості та корупції. З відкриттям Дарницького мосту наша боротьба з довгобудами та аварійними мостами не завершена. Зараз працюємо у Комісії з перевірки стану мостів. Наша ціль – побачити реальний стан мостів та напрацювати конкретні рішення для захисту транспортної інфраструктури та підтримки її належному стані», – зазначив він.

За словами Кубракова, боротьба з довгобудами та аварійними мостами триватиме надалі. Нині урядова команда та представники профільних організацій працюють у комісії з перевірки їхнього стану.

Будівництво на Дарницькому мості перезапустили два роки тому. Через повномасштабне вторгнення роботи призупинили, але у травні 2022 року дорожники вже працювали цілодобово. Загалом він має 6 смуг руху і пропускну здатність у 35 тисяч автівок на добу. Така потужність дозволяє суттєво розвантажити трафік у столиці.

Дарницький міст почали будувати у 2004 році. Він складається з двох залізничних колій та автодороги на шість смуг (по три в кожному напрямку). Увесь міст майже зданий в експлуатацію, окрім лівобережних заїздів і зʼїздів з мосту на Дніпровську набережну, будівництво яких призупинено. Час здачі невідомий.

У березні 2021 року Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) та «Укрзалізниця» підписали меморандум щодо завершення будівництва Дарницького мосту в Києві. Кабінет міністрів виділив 500 млн грн на завершення будівництва Дарницького мосту.