Сумку з розчленованим тілом виявили у Голосіївському районі Києва 28 квітня

У Голосіївському районі Києва знайшли сумку із фрагментами людського тіла. З повідомлення поліції випливає, що це останки чоловіка.

За інформацією правоохоронців, вранці у середу, 28 квітня, до них звернувся місцевий мешканець і повідомив про те, що на провулку Моторному виявив сумку, у якій знаходиться розчленоване тіло людини.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками.

«Правоохоронці встановлюють особу потерпілого та проводять усі необхідні першочергові слідчі дії», – йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Львові, в Снопківському парку діти знайшли останки жінки. Пізніше з’ясувалося, що це були останки 58-річної львів’янки, яка зникла ще в листопаді 2020 року. Підозрюваного у її вбивстві затримали.