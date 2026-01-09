Учні сидітимуть вдома до 19 січня

Зимові канікули у Коломийській громаді продовжили до 19 січня. Рішення ухвалили в управлінні освіти під час наради з директорами шкіл.

«На наступний тиждень прогнозують значне похолодання. У пік морозів дітям краще залишатися вдома, щоб уникнути захворювань та складнощів із доїздом до закладів. Прошу батьків поставитися до цієї ситуації з розумінням», – написав у фейсбуці міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

Канікули у Коломиї продовжили на 7 днів, вони триватимуть до 19 січня.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов і зниження температури прем’єрка Юлія Свириденко доручила Міносвіти вирішити питання щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очному форматі, переходу на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року.

Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти.