Жінку госпіталізували у реанімаційне відділення, але через годину вона померла

На Прикарпатті зафіксована перша смерть від переохолодження у 2022 році. Мешканку села Нижній Вербіж госпіталізували у реанімаційне відділення Коломийської лікарні у важкому стані без свідомості. Проте лікарям не вдалося її врятувати і через годину 47-річна жінка померла, повідомили в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

«26 січня о 09:00 до реанімаційного відділення Коломийської ЦРЛ було доставлено жінку 1975 року народження, жительку села Нижній Вербіж Коломийського району, без свідомості у важкому стані. Біля 10:00 вона померла. Попередня причина загибелі - загальне переохолодження організму», – йдеться у повідомленні управління.

Зазначимо, що у 2021 році від переохолодження в Івано-Франківській області загалом померло двоє людей. Обидва випадки сталися у лікарні Калуша. Йдеться про бездомного чоловіка, якого госпіталізували в стані коми та ще одного чоловіка, якого знайшли у закритому приміщенні.