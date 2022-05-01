Член американського Конгресу (парламенту) від Республіканської партії Адам Кінзінгер вніс на розгляд парламентарів резолюцію про використання американської армії в Україні за певних умов.

Конгресмен запропонував надати дозвіл на відправку в Україну американських військових у разі, якщо Росія посилить воєнні дії. Документ, який конгресмени ще не розглядали, передбачає дозвіл на використання військової сили для захисту союзників США у відповідь сценарію, за яким Росія використовує хімічну, біологічну або ядерну зброю проти України.

Кінзінгер наголосив, що ця резолюція стала б червоною лінією для Кремля. Він зазначив, що США мають підтвердити, що підтримують людей, які прагнуть свободи й твердо протистоять авторитаризму.

Зауважимо, перед початком повномасштабної війни американська влада заявляла, що не відправлятиме своїх військових воювати проти Росії в Україні, аби не втягувати свою країну у війну. Водночас США надають Україні зброю для протистояння російській агресії, а також допомагають фінансово.

Зокрема, 28 квітня Конгрес США схвалив програму ленд-лізу для України, що значно прискорить передачу їй зброї і військового обладнання.