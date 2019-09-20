У Конгресі США відбулися перші слухання справи щодо можливого тиску Трампа на Україну

Комітет з питань розвідки Палати представників США 19 вересня провів перші закриті слухання у справі щодо можливого тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського, щоб він сприяв переобранню Трампа на президентських виборах у 2020 році. Про це передає The Washington Post.

Слухання проводилися за участю головного інспектора Урядової наглядової організації з розвідки Майкла Аткінсона з приводу скарги співробітника його відомства після телефонної розмови президентів України та США.

Слухання проходило в закритому режимі. Представники комітету впродовж трьох годин допитували Аткінсона, проте він був «жахливо обережним» під час відповідей.

Голова комітету Адам Шифф попередив Аткінсона про юридичні наслідки, якщо він не поділяться інформацією про подану скаргу. При цьому законодавець наголосив, що хтось «намагається маніпулювати системою», щоби завадити Конгресу отримати інформацію про цю справу. У цьому зв'язку Шифф пригрозив судовими діями, якщо директор розвідки не поділиться документом, у якому викладена скарга.

Раніше у Конгресі США три комітети Палати представників почали «масштабне розслідування» щодо можливих спроб президента Дональда Трампа та його адвоката Рудольфа Джуліані чинити тиск на українську владу, аби та сприяла переобранню Трампа на президентських виборах у 2020 році.

Голови комітетів Палати представників закордонних справ, розвідки та нагляду звернулися до Білого дому та Державного департаменту з проханням надати записи, пов’язані зі спробами «маніпулювати українською системою правосуддя».

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп намагається змусити президента України Володимира Зеленського продовжити розслідування проти компанії Burisma, де працював син його ключового суперника на виборах Джо Байдена. Він ще у 2015 році запевняв, що його син Хантер не має відношення до корупційних схем в Україні через присутність у раді директорів компанії «Burisma Holdings».

Наступні президентські вибори відбудуться у США 3 листопада 2020 року і стануть 59-ми виборами в історії Сполучених Штатах.