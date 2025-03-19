У Кременчуці на Полтавщині 47-річний чоловік поранив з травматичного пістолета військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області в середу, 19 березня.

За даними поліцейських, інцидент трапився сьогодні близько 07:00 години. Під час патрулювання Кременчука наряд патрульних та військовослужбовців РТЦК побачили підозрілого перехожого. При спробі перевірити документи, чоловік здійснив постріл з травматичного пістолета та поранив у ногу військовослужбовця.

Пістолет, з якого стріляв затриманий мешканець Кременчука (Фото поліції)

Зазначається, що медики надали допомогу пораненому військовому на місці інциденту.

Поліцейські затримали стрільця та вилучили в нього травматичну зброю. Ним виявився мешканець Кременчука 1977 року народження.

Слідчі з’ясовують обставини та причини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Раніше ZAXID.NET писав, що в Луцьку чоловік втікав від працівників ТЦК, погрожуючи пістолетом.