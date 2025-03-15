У п’ятницю, 14 березня в Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки сталися дві спроби покалічити себе військовозобов’язаними. Про це повідомив Полтавський ТЦК та СП у суботу, 15 березня.

14 березня близько 15-ї години на збірному пункті 25-річний чоловік демонстративно почав шкрябати собі руки ключами після того, як дізнався, що його було визнано придатним до військової служби. За кілька годин, близько 18-ї години, подібні дії склом від розбитої пляшки повторив 32-річний військовозобов'язаний.

У ТЦК зазначають, що в обох випадках чоловікам надали первинну медичну допомогу. Швидка, яка прибувала за викликом, констатувала, що загрози життю чоловік не було. Проте чоловіки заявляли, що краще вб’ють себе, ніж підуть воювати, тому їх доправили до психіатричного відділення.

«В обох випадках це проводилось демонстративно, на очах у свідків, без жодної загрози для життя чи здоров'я, розуміючи що присутні поруч лікарі встигнуть надати необхідну допомогу», – зазначили у дописі.

В обох випадках чоловіки вже пройшли ВЛК і були визнані придатними до військової служби. Вони вже були мобілізованими і очікували на відправлення до навчального центру, тому після лікування їх дії правоохоронці розглядатимуть саме як військових.

«Стаття 409 Кримінального кодексу України за ухилення від військової служби шляхом самокалічення в умовах воєнного стану передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Відповідні повідомлення вже направлені до правоохоронних органів», – додали у ТЦК.

Нагадаємо, 3 березня у Кременчуцькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер 48-річний мобілізований, якого військово-лікарська комісія визнала придатним до служби.