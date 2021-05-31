Зловмисник викинув газовий балон та магазин, аби позбутися доказів

У місті Кременчук на Полтавщині чоловік з вікна багатоповерхівки влаштував стрілянину по поліцейських. Зловмисник поцілив у двох правоохоронців, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Так, вночі 31 травня поліцейські відпрацьовували виклик щодо конфліктної ситуації в одному з нічних закладів міста. Чоловік з вікна багатоповерхівки поцілив у двох правоохоронців при виконанні.

«На місці події оперативники внутрішньої безпеки поліції та працівники Кременчуцького районного управління поліції встановили квартиру, звідки стріляли, та особу зловмисника. Стрільцем виявився 38-річний місцевий мешканець, який проживав спільно з неповнолітньою донькою. В минулому чоловік був судимий за браконьєрство та крадіжку з проникненням в приміщення», — йдеться в повідомленні.

За підтримки бійців поліції особливого призначення правоохоронці провели невідкладний обшук в оселі зловмисника, під час якого виявили напіврозібраний пневматичний пістолет, а у подвір’ї будинку — газовий балон та магазин, які чоловік викинув у вікно, аби позбутися доказів.

Наразі чоловікові оголосили про підозру за статтею про «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» (ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України). Крім того, за результатами медичного обстеження встановлено, що на момент стрілянини зловмисник перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Чоловікові може загрожувати обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.