В підозрюваного у стрілянині вилучили ножі, пістолети і набої

У Києві затримали чоловіка, який напідпитку обстріляв компанію людей і поранив 25-річного військовослужбовця, повідомила в п’ятницю, 21 травня, Національна поліція України.

Подія трапилася напередодні увечері біля одного з супермаркетів на вулиці Верховинній. Правоохоронці встановили, що перехожий зробив зауваження компанії чоловіків, які розпивали алкоголь та голосно слухали музику. Між опонентами виник конфлікт, у процесі якого правопорушник дістав пістолет та кілька разів вистрілив у компанію.

Внаслідок стрілянини постраждав 25-річний військовослужбовець, який відпочивав у цій компанії. його з двома пораненнями ноги госпіталізували.

Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили, що під час стрілянини чоловік перебував під дією спиртного.

У затриманого під час огляду вилучили пістолети «Форт» для відстрілу гумових куль, карабін, два ножі, а також набої різного калібру.

Фото поліції

Також під час огляду помешкання затриманий добровільно видав ще три одиниці зброї та набої. На вилучені предмети він має відповідні дозволи.

За цим фактом відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.