Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів

В окупованому Криму спалюють трупи російських військових, щоб приховати величезні втрати у війні проти України. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

«У районі населеного пункту Червона Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання», – йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті відомства зранку у середу, 15 лютого.

Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Ці вантажівки привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців.

Кремація військових здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються.

Нагадаємо, що станом на 15 лютого за даними Генштабу ЗСУ, Росія вже втратила в Україні близько 139 770 осіб.