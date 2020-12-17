У Кривому Розі в ніч на 17 грудня пасажир стріляв у таксиста, який додатково вимагав сплатити 8 грн за простій. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу Криворізького відділу поліції.

За даними правоохоронців, 37-річний мешканець міста викликав таксі за адресою в Довгунцівському районі. Водій прибув на місце і чекав, поки вийде замовник. За цей час лічильник «намотав» додаткові 8 грн. Коли таксист повідомив пасажиру про необхідність доплатити, той обурився, вихопив пістолет і зробив кілька пострілів в ноги водієві.

Таксист отримав непроникаюче поранення лівої гомілки, його госпіталізували.

Пасажира ж доставили до відділку, де з ним проводяться слідчі дії. Попередньо, зловмисник був тверезий.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Попередньо, зловмисник був тверезий.