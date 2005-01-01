У Кривому Розі п'яний депутат влаштував стрілянину з балкона

В квартирі чиновника виявили два пістолети

У Кривому Розі поліцейські прибули на виклик через стрілянину, яку влаштував нетверезий чоловік з балкона своєї квартири. Інцидент стався під вечір 25 грудня, інформує місцевий сайт 0564.ua.

Під час роботи оперативників було встановлено, що озброєним хуліганом виявився депутат Саксаганської райрадиЯк зазначається, 34-річна заявниця повідомила, що на восьмому поверсі чоловік стріляє з травматичної зброї з балкона.

Екіпаж із дозволу власників пройшов у квартиру і візуально, оглянувши приміщення, виявив муляж гранати Ф-1 і два предмети холодної зброї.

За словами 37-річного власника житла, він, після вживання алкоголю, разом зі своїми неповнолітніми дітьми вийшов на балкон і зробив два постріли вгору з пістолета. Ніхто не постраждав.

Фото поліції Кривого Рогу

Під час бесіди з дружиною, з її слів було встановлено, що в квартирі знаходиться травматичний і бойовий пістолет. Чоловік її слова підтвердив.

Викликана слідчо-оперативна група Саксаганського відділення поліції виявила травматичний пістолет Шмайсер 9 мм і кілька патронів до нього.

Як повідомляється, стрільцем виявився депутат Саксаганської райради депутатської групи «За рідне місто!» Володимир Хотькін.

Нагадаємо, раніше на Київщині фермер-депутат обстріляв людей за спробу проїхати по його полю.