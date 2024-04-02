Жінку затримали, їй загрожує довічне ув’язнення

Контррозвідка Служби безпеки України затримала учасницю агентурної мережі ФСБ, яка намагалась виявити військові аеродроми та місця базування української ППО поблизу Кривого Рогу. Про це повідомила прес-служба СБУ у вівторок, 2 квітня.

У відомстві нагадали, що ще на початку року у Дніпропетровській та Донецькій областях було затримано п’ятьох російських агентів. Серед них – інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині, які відстежували геолокації ЗСУ на прифронтових територіях.

Затримана жінка стала шостою із злочинної групи. Окрім того, що зловмисниця намагалась виявити військові аеродроми та місця базування української ППО поблизу Кривого Рогу, вона також відслідковувала напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

Зловмисниця мала фіксувати «потрібні» об’єкти та їх геолокацію на електронних картах і прозвітувати до ФСБ. Цю інформацію росіяни планували використати для підготовки повітряних ударів.

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька з проросійськими поглядами. У поле зору ФСБ жінка потрапила через свою подругу, яка наразі перебуває під вартою. За завданням російських кураторів зрадниця виходила на місцевість і намагалась виявити і приховано зафіксувати військову інфраструктуру.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.