40-річній жінці загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення

Поліцейські затримали 40-річну мешканку Кривого Рогу, підозрювану у вбивстві своєї 10-річної доньки. Правоохоронці та волонтери два дні розшукували зниклу безвісти дитину, але слідство встановило, що її матір приховує вбивство. Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області у неділю, 23 червня.

Поліцейські розповіли, що 20 червня до них звернулась матір дівчинки та повідомила, що дві години тому її донька пішла з дому та не повернулася. До пошуків дитини залучили 50 правоохоронців, волонтерів, кінологів, рятувальників та курсантів.

«Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали родичів, сусідів та можливих свідків, оглянули місцевість за допомогою дрону. Орієнтування з прикметами зниклої було розміщене на зупинках громадського транспорту, магазинах, у парках та в людних місцях», – ідеться в повідомленні.

Паралельно ювенальні поліцейські встановили та опитали знайомих та всіх, з ким дитина спілкувалася. Як виявилося, ніхто з них не бачив та не розмовляв з дівчинкою після 15 червня.

Слідчі встановили, що дівчинка стала жертвою злочину, а до вбивства причетна її матір. 15 червня під час сварки вона жорстоко вбила власну доньку. Для приховання слідів злочину жінка поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погреба та залила бетоном. 22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.

Наразі підозрювана — в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі повідомили їй про підозру за скоєння умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ). 40-річній жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.