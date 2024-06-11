Сихівський районний суд оштрафував Марію Притулу, 15-річна донька якої випала з вікна. При цьому, підлітка була нетверезою й перебувала вдома разом із дворічним племінником.

Як вказано в матеріалах справи, 12 березня 2024 року 15-річна дівчинка в нетверезому стані випала з вікна четвертого поверху одного з житлових будинків у Львові. Втративши рівновагу від сп’яніння, вона випала з вікна, після чого її з важкими травмами госпіталізували в дитячу лікарню на вул. Орлика.

Батьки дівчини живуть за кордоном. У Львові вона живе зі своєю сестрою та її дворічним сином. На маму 15-річної підлітки Марію Притулу склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 18/4 КУпАП через невиконання батьківських обов’язків. У суді вона пояснила, що цього дня її донька вживала алкогольний енергетик, однак свою провину не визнала.

Враховуючи обставини справи суддя Сихівського райсуду Галина Шашуріна визнала Парію Притулу винною в ухиленні від виконання батьківських обов’язків та оштрафувала на 1700 грн. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.