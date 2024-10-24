У Кропивницькому викрили підпільний спирзавод

У Кропивницькому правоохоронці викрили масштабний підпільний спиртовий завод, який діяв на території колишнього м’ясокомбінату. За даними правоохоронців, на нелегальному спиртзаводі за добу виробляли понад 20 тис. літрів спирту. Про це у четвер, 24 жовтня, повідомили у Нацполіції.

Приміщення колишнього м’ясокомбінату, у якому злочинці організували підпільний спиртзавод, не працює понад 10 років. Ділки завезли на територію підприємства спеціальне обладнання, а також провели трубопровідні комунікації. Крім того, вони встановили альтернативні джерела живлення.

«Продукцію хіміко-технічного призначення змішували з сумішшю з високим концентратом альдегідів та подавали до трьох 30 метрових колон. Отримана в процесі перегонки рідина надалі проходила процес очищення», – розповіли у Нацполіції.

Таким чином за добу на підпільному заводі виготовляли до 20 тис. літрів спирту, з якого можна отримати 96 тис. півлітрових пляшок алкогольних напоїв.

Виготовлену сировину на переобладнаних вантажівках, у яких були вмонтовані конструкції по 15 тис. літрів, транспортували до підпільних цехів з виробництва алкогольних напоїв. Вночі переганяли спирт до вантажних авто, а вранці вони виїжджали до покупця.

За попередніми підрахунками, організатори нелегального заводу щомісяця заробляли до 15 млн грн, але жодних податків не сплачували. Таким чином бюджет не доотримав близько 40 млн грн.

Правоохоронці припинили діяльність спиртзаводу, вилучили вантажівки та понад 50 тис. літрів спирту. Наразі триває демонтаж обладнання. Також правоохоронці встановлюють всіх причетних, до нелегального виробництва спирту.