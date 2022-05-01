У Курській області Росії, яка межує з Україною, в неділю, 1 травня, впала конструкція залізничного моста, повідомив голова області Роман Старовойт.

За його словами, 1 травня об 11 годині 20 хвилин на 67-му кілометрі залізниці Суджа - Сосновий Бір обвалився міст. На місці події почали роботу спецслужби, щоб встановити причину обвалу.

Залізнична гілка, де обвалився міст, використовувалася для пересування нібито товарних потягів.

Старовойт також оприлюднив у Telegram коротке відеозвернення і заявив, що інцидент стався внаслідок «диверсії», місцеві силовики вже розпочали розслідувати за цим фактом кримінальну справу.

Нагадаємо, 1 травня у Росії сталася масштабна пожежа і прогриміли вибухи у Бєлгородській області – імовірно, загорілися військові склади. Бєлгородська область, як і Курська, межує з Україною.