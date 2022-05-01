Очевидці чули сильні вибухи і бачили дим

У Бєлгородській області Росії, яка межує з Україною, виникла пожежа на військовому об’єкті, повідомив голова області В’ячеслав Гладков.

«На кордоні трьох муніципалітетів – Борисівського і Бєлгородського районів та Яковлєвського міського округу – сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ», – написав Гладков у Telegram у неділю, 1 травня.

Він додав, що «вживаються усі необхідні заходи для забезпечення безпеки», а детальнішу інформацію пообіцяв надати пізніше. Водночас, за його словами, внаслідок пожежі одна людина отримала «легке поранення».

У соцмережах сьогодні вдень з'явилися фото та відео пожежі, також очевидці повідомляли про вибухи. Імовірно, спалахнули військові склади біля Томаровки.

Російська державна агенція «РИА Новости» повідомляє, що вибухи чутно на відстані до чотирьох кілометрів, існує кілька осередків пожежі.

Нагадаємо, раніше масштабна пожежа сталася у російській військовій установі, причетній до виробництва ракетного комплексу «Іскандер», з якого росіяни обстрілюють мирні українські міста. Тоді загинули щонайменше 22 людини, місцева влада заявляє, що пожежу спричинило «коротке замикання».

25 квітня у Брянську, який також розташований неподалік України, загорілися два нафтові об’єкти, а 1 квітня нафтобаза загорілася у Бєлгороді.

Росія з 24 лютого веде повномасштабну неспровоковану війну проти України. Радник Офісу президента України Михайло Подоляк раніше заявив про право України для захисту завдавати удари по об’єктах на російській території.

Водночас росіяни самі можуть нищити свої військові склади, аби звинуватити в цьому Україну і мати нові вигадані приводи для посилення своєї агресії.