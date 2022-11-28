Після ракетного обстрілу росіянами Ладижинської ТЕС у Вінницькій області виникла аварія

Після ракетного обстрілу росіянами Ладижинської ТЕС у Вінницькій області виникла аварія у мережах теплопостачання міста. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

За його словами, Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила у Ладижині надзвичайну ситуацію воєнного характеру.

«Враховуючи звернення в.о. міського голови Ладижинської міської ради Олександра Коломійця, розгортаємо у місті роботу надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії. Заходи, які досі вживає Ладижинська міська рада та її виконавчий орган, вкрай недостатні», – зазначив Борзов

Зараз 18 тис. мешканців міста без теплового опалення, єдина можливість містян обігріти свої оселі – це електроприлади. У місті розгорнуто надзвичайний штаб з ліквідації наслідків аварії. Також розгортаються додаткові пункти обігріву.

«Терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури. Надзвичайний штаб уже працює. Робимо усе, аби відновити роботу теплових мереж Ладижина. Розгортаємо додаткові пункти обігріву», – наголосив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Ладижинська ТЕС розташована в м. Ладижин (Вінницька область), з 2012 року є структурним підрозділом «ДТЕК Західенерго». На станції встановлено 6 енергоблоків потужністю 300 МВт кожен, які як основне паливо використовують енергетичне вугілля, мазут виступає резервним та аварійним паливом. Висота димових труб становить 250 м.

Електростанція працює на вугіллі марки «Г». На ДТЕК Ладижинській ТЕС використовується 100 % українського вугілля. Станція працює на вугіллі з шахт Павлоградвугілля (Дніпропетровська область). Завантаження потужностей станції відбувається на підставі енергобалансу електроенергетичної системи України. Станція сполучена лініями електропередачі напругою 330кВ з південними і центральними районами України.