У місті Ладижин Вінницької області 1 грудня відновили теплопостачання, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

«Відновлено теплопостачання у Ладижині. Проводяться роботи з диверсифікації опалювальної системи шляхом запуску модульних котелень на різних видах палива. Також знайшли технічну можливість щодо встановлення індивідуального опалення конвекторного типу», – йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, 23 листопада російські воєнні злочинці обстріляли Ладижинську ТЕС, яка забезпечувала місто теплом і гарячою водою. Унаслідок пошкоджень ТЕС припинила роботу й 18 тисяч жителів Ладижина залишилися без опалення.

28 листопада у Ладижині оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру. Дві школи у місті у цей час опалювалися твердопаливними котлами, які забезпечені дизельними генераторами, а пацієнтів місцевої лікарні через відсутність опалення переводили до Гайсинської лікарні.