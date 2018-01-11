У Личаківському районі планові знеструмлення

11 січня у Львові проводитимуть ремонт електромереж у Личаківському районі. До 17:00 знеструмленими будуть такі вулиці міста:
Балкова (всі) з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00
Дніпрової Чайки (всі) з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00
Ковальська (всі) з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00
Навої, 1-65 з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00
Ребета (всі) з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00
Старознесенська, 1-86 з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00
Туркменська, 2 з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00.
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