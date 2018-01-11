У Личаківському районі планові знеструмлення

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 08:562860

11 січня у Львові проводитимуть ремонт електромереж у Личаківському районі. До 17:00 знеструмленими будуть такі вулиці міста:

Балкова (всі) з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00

Дніпрової Чайки (всі) з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00

Ковальська (всі) з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00

Навої, 1-65 з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00

Ребета (всі) з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00

Старознесенська, 1-86 з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00

Туркменська, 2 з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00.

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