У Личаківському районі планові знеструмлення

11 січня у Львові проводитимуть ремонт електромереж у Личаківському районі. До 17:00 знеструмленими будуть такі вулиці міста: Балкова (всі) з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00 Дніпрової Чайки (всі) з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00 Ковальська (всі) з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00 Навої, 1-65 з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00 Ребета (всі) з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00 Старознесенська, 1-86 з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00 Туркменська, 2 з 11-01-2018 09:00 по 11-01-2018 17:00.

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