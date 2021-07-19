29-річного Олександра Горбенка поранили 15 липня

У лікарні помер військовий об'єднаних сил Горбенко Олександр, який після обстрілу бойовиків отримав опіки 80% тіла. Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

За її словами, уродженця Кривого Рогу 29-річного Олександра Горбенка поранили 15 липня. Під час ворожого обстрілу він отримав опіки 80% тіла. Бійця евакуювали військовим вертольотом в опіковий центр лікарні швидкої медичної допомоги міста Харкова, але врятувати його не вдалось. Загиблий воював на Донбасі від самого початку російської агресії.

Нагадаємо, 15 липня бойовики 8 разів порушували режим тиші. Тоді внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро військових: троє отримали поранення, а двоє – бойове травмування.

Станом на 7 годину ранку 19 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.