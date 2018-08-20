У лікарні Золочева помер пасажир легковика, який зіштовхнувся із рейсовим автобусом

ДТП трапилась у селі Підгороднє біля Золочева

У понеділок, 20 серпня, у Золочівській центральний районній лікарні помер 39-річний пасажир автомобіля Mercedes, який постраждав у вчорашній ДТП з рейсовим автобусом «Херсон-Варшава» неподалік Золочева. Водія легковика, який нетверезим виїхав на зустрічну смугу, затримала поліція.

ДТП трапилась зранку 19 серпня у селі Підгороднє біля Золочева. Нетверезий 34-річний водій автомобіля Mercedes виїхав на зустрічну смугу, де в’їхав у рейсовий автобус «Херсон-Варшава» з 44 пасажирами. Перевірка на алкотестері показала, що вміст алкоголю в крові водія становив 2,6 проміле (у 13 разів вище норми). Внаслідок ДТП госпіталізували водія та 39-річного пасажира легковика, а також мешканку Криму.

Як повідомила ZAXID.NET співробітниця відділу комунікацій Нацполіції Львівщини Іванна Кутнів, зранку 20 серпня пасажир легковика внаслідок отриманих у ДТП травм помер.

За фактом ДТП відкрили криміналнье провадження за ч.2 ст.286 (порушення ПДР, що спричинили смерть потерпілого). Водія легковика уже затримали і невдовзі йому оберуть міру запобіжного заходу.