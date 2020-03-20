У лікарнях Львівщини є майже дві сотні апаратів штучної вентиляції легень

У лікарнях області є 180 апаратів штучної вентиляції легень

У лікарнях Львівщини на сьогодні є 180 апаратів штучної вентиляції легень, які можна задіяти до надання допомоги пацієнтам, в тому числі із коронавірусом. За декілька днів також очікують отримати додаткове обладнання. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив в. о. директора департаменту охорони здоров’я Андрій Васько.

«Усі апарати є придатні для використання. Звісно, є апарати експерт-класу, є середнього та низького класу. Кращий ефект від лікування є на апаратах найвищого класу. Ми маємо технічно старі апарати, давнього року випуску, але свою функцію як дихальний апарат вони виконувати можуть», – розповів Андрій Васько.

За його словами, закупівельна процедура, яка була оголошена в лютому і березні, вже закінчується. Тож на початку квітня очікують на поставки. Також він зазначив, що апарати, які закуповуватимуть за уже дозволеною спрощеною процедурою, отримають в середині та наприкінці квітня.

Відтак, до початку травня Львівщина має отримати до 60 апаратів штучної вентиляції легень.

«Певна кількість є на території України, і ми очікуємо їх транспортування до Львова. Деякі є на етапі транспортування з Європи через кордон», – зазначив очільник департаменту охорони здоров’я.

За його словами, область інтенсивно готується до великої кількості пацієнтів.

«Карантин має посприяти мінімізації кількості хворих. Тоді ми зможемо ефективно надати медичну допомогу і врятувати максимальну кількість життів. Ресурси і резерви ми повинні мати вже зараз. Ми робимо повну мобілізацію області. Якщо люди відповідально поставляться до заходів карантину, не наражатимуть нікого на небезпеку, то є висока ймовірність того, що Львівщина не зіткнеться зі страшними наслідками епідемії», – резюмував Андрій Васько.

Також він наголосив, що медичні заклади області надаватимуть допомогу пацієнтам, незалежно від результатів тестів. За його словами, негативний чи позитивний аналіз не є показом до лікування чи відмови у лікуванні.

До слова, за інформацією Офісу президента, у найближчі дві доби в Україну з Китаю мають надійти:

10 млн лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;

10 апаратів штучної вентиляції легень;

одного мільйона масок, які надійдуть в українські аптеки;

100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;

400 тис. експрес-тестів та 10 тис. літрів дезінфекційної рідини.

До слова, нагадаємо, що станом на 20 березня на Львівщині не зафіксовано жодного підтвердежного випадку захворювання на коронавірус. Сьогодні до Львова надійшли результати досліджень на коронавірус 14 пацієнтів – усі вони негативні. Результати досліджень ще п'ятьох пацієнтів мають бути відомі також сьогодні. В Україні ж станом на ранок 20 березня підтверджено 26 випадків зараження коронавірусом Covid-2019, з них 10 за останню добу:

Чернівецька область – 15 (один летальний)

Київ – 3

Київська область – 2

Житомирська область – 2 (один летальний)

Дніпропетровська область – 2

Донецька область – 1

Івано-Франківська область – 1 (летальний)

До слова, головний санітарний лікар України заявив про ймовірне продовження карантину.

Нагадаємо, пацієнт із Чернівців, у якого першого в Україні діагностували коронавірус на початку березня, одужав. Він отримав другий негативний тест на Covid-2019. За стандартами ВООЗ, людина вважається такою, що одужала та є безпечною для інших, якщо два тести поспіль показують негативний результат.