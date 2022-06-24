Мешканці Івано-Франківська ти прилеглих сіл з липня отримуватимуть платіжки за воду з новою графою «небаланс», оскільки в дію вступили зміни у схемі нарахування оплати за водопостачання та водовідведення. Тепер оплачуватиметься не тільки спожита, але й втрачена будинком вода.

Як розповів івано-франківському виданню «Репортер» керівник управління обліку та реалізації послуг КП «Івано-Франківськводоекотехпром» Олександр Перестюк, у всіх багатоквартирних будинках, яких у місті нараховуються понад 2,3 тис., встановлено будинкові лічильники, надалі розрахунки за надані послуги будуть здійснені саме за їхніми показниками. Тобто, якщо утворюється різниця (витрата води на будинковому лічильнику є більшою), то її розділятимуть пропорційно до спожитої кожною квартирою води, відтак кожен мешканець платитиме ще й за ту воду, яку використав будинок.

До прикладу, якщо будинок спожив 1000 кубів води за місяць, а на квартирних лічильниках сумарно вийшло – 900 кубів, то ця різниця (небаланс) розподіляється між усіма мешканцями цього будинку. За словами Олександра Перестюка, відповідний закон був прийнятий ще у 2017 році. Тоді постачальників зобов’язали обладнати усі багатоквартирні будинки загальнобудинковим лічильником – вузлами комерційного обліку.

«Фіксованої ставки немає. Оплата залежатиме від того, скільки власник квартири спожив води. Наприклад, якщо ви використали за місяць п’ять кубів, то ваша частка за втрату води у будинку буде меншою, ніж у сусіда, який використав 10 кубів, але більшою, ніж у того, хто спожив два куби води», – зазначає Олександр Перестюк.

За його словами, на сьогодні квартирні лічильники мають вже 97% іванофранківців. Втім, якщо у будинку є люди, які з тих чи інших причин не встановили квартирний лічильник, то вони погашатимуть небаланс у повному обсязі.