У лісі неподалік Винників знайшли повішеним 53-річного чоловіка

У лісі неподалік міста Винники 17 вересня близько 8:00 знайшли повішеним 53-річного чоловіка. Про це ZAXID.NET повідомила речниця ГУНП у Львівській області Іванна Кутнів.

Тіло чоловіка, яке висіло на дереві поблизу озера помітив перехожий. Він і викликав на місце події поліцейських. Правоохоронці встановили особу чоловіка, ним виявився 53-річний мешканець міста Винники.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст 115 ККУ з приміткою «самогубство». Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події.