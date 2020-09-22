Львів облаштовує інформаційні офіси львівської громади в тих населених пунктах, які стали частиною львівської агломерації. У них надаватимуть місцевим мешканцям адміністративні послуги та консультації. Зокрема, вже відкрили у приміському селі Лисиничі. Наступний планується у Зашкові.

Офіс у Лисиничах обслуговуватиме понад 5 тис. мешканців сіл Лисиничі та Підбірці. Його відкрили 22 вересня. Директорка департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик пояснила, що це інтегрований офіс, який надаватиме послуги сільської ради, а також департаменту агломерації. Щодня такий центр зможе одночасно приймати близько 70 відвідувачів.

«Це і адміністративні послуги, і послуги сільської ради: реєстрація місця проживання, реєстрація бізнесу, землі — тобто весь пакет, який ми звикли отримувати в ЦНАПі або в сільській раді», — розповіла Валентина Бартошик.

Офіс Львівської громади працюватиме у мобільній споруді на вул. Шевченка, 48 у Лисиничах поруч із будівлею сільської ради. Її місто орендуватиме за 24 тис. грн до кінця року. Загальна площа — 76 м2. Відвідувачів обслуговуватиме четверо працівників — представники Лисиничівської сільської ради, департаменту агломерації Львівської міської ради та віддалено адміністратор ЦНАП Львова.

фото прес-служби ЛМР

«З 1 січня ми з Лисиничами і Підбірцями є спільною родиною. Але ми не чекаємо початку нового року: цей прекрасний офіс є подарунком від громади міста, щоб люди вже могли тут оформляти всі документи, отримувати будь-яку інформацію — воно вже спростить життя людям. Тут затишно, приємно і тут вже працюють, до речі, працівники з Лисиничів. Офіс такий самий за якістю послуг, як всі наші ЦНАПи у Львові. Дуже якісні послуги і не треба вже їхати чи до Винників, чи до Львова, щоб отримати якусь інформацію, подати документи», — розповів під час відкриття міський голова Львова Андрій Садовий.

Графік роботи офісу у Лисиничах: пн — чт з 9:00 до 18:00, пт 9:00−16:00, без обідньої перерви.