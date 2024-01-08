ЦАХАЛ ліквідував Віссама аль-Тавіла, який грав провідну роль в управлінні операціями «Хезболли»

У понеділок, 8 січня, внаслідок ізраїльського обстрілу по південній частині Лівану загинув один із керівників угруповання «Хезболла». Посадовець керував одним із елітних підрозділів бойовиків, повідомило Reuters із посиланням на власні джерела служби безпеки.

Джерела служби безпеки ідентифікували загиблого як Віссама аль-Тавіла, заступника керівника підрозділу сил Радвана, відомого як Джавад. Він та ще один боєць Хезболли були вбиті, коли їхня машина потрапила під обстріл у ліванському селі Мадждал Селм.

Один зі співрозмовників Reuters зазначив, що вбивство Джавада є болючим ударом по «Хезболлі». За даними джерела AFP, посадовець відігравав провідну роль в управлінні операціями «Хезболли».

Зазначається, що внаслідок ізраїльського обстрілу 7 жовтня «Хезболла» втратила понад 130 своїх бойовиків. ЦАХАЛ здійснив обстріл після атаки терористів ХАМАС спільно із «Хезболлою».

Додамо, Ізраїль продовжує боротьбу проти терористичних угруповань у Секторі Гази та з боку Лівану. ЦАХАЛ продовжує ліквідацію високопосадовців-бойовиків – зокрема, на початку січня було знищено заступника керівника ХАМАС Салеха аль-Арурі