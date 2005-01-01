У Лівії після викрадення звільнили українського лікаря

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 07:322230

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У Лівії після викрадення звільнили українського лікаря
фото ілюстративне
Медик працював у місті Себга

Українського лікаря, який працював у Лівії та був викрадений кілька днів тому, звільнено. Про це повідомляє МЗС України.

«13 січня 2017 року у Лівії було звільнено українського лікаря, який працював за приватним контрактом у місті Себга та був викрадений кілька днів тому одним з численних збройних угруповань. Звільнення відбулося завдяки домовленостям, досягнутим українськими дипломатами під час переговорів з ватажками місцевих племен», – йдеться у повідомленні.

Посольство України вкотре закликало усіх громадян України, які перебувають у Лівії, негайно залишити її територію, оскільки в умовах складної безпекової ситуації у цій країні врегулювання подібних питань дипломатичними шляхами є вкрай проблематичним.

Нагадаємо, збройний конфлікт у Лівії почався після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році.

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