Смертельна аварія сталася між селами Марківці та Черніїв

Смертельна аварія сталася 27 червня на автодорозі Стрий – Чернівці на Прикарпатті. Після зіткнення з Jeep Cherokee загинув 66-річний водій Кia Carens.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 28 червня, за кермом Кia був житель Тисменицької громади. Між селами Марківці та Черніїв він пішов на обгін, і, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з Jeep Cherokee.

«Останнім керував житель Лисця, 1970 року народження. Він рухався по своїй смузі у зустрічному напрямку. В результаті аварії керманич Kia загинув на місці події. Іншого водія госпіталізовано. Водій Jeep був тверезий», – інформують правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.