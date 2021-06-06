20-річна водійка одного з автомобілів потрапила до лікарні

На Закарпатті уночі на автодорозі Київ – Чоп, між селами Іванівці та Клячаново Мукачівського району, зіткнулися два автомобілі, загинуло дві людини, ще одна у реанімації. Про це повідомила поліція Закарпатської області.

«Сьогодні, 6 червня, після 2-ої години ночі, на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що між селами Іванівці та Клячаново, що на Мукачівщині, сталася смертельна ДТП», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що причиною автомобільної аварії стало лобове зіткнення двох автомобілів: Volkswagen Passat В6 та Volkswagen Passat В7. В одному з них перебувало двоє осіб: 20-річна жінка-водійка та її 26-річний чоловік, мешканці села Водиця Рахівського району. За кермом іншого – Volkswagen Passat В7 – був 39-річний мукачівець.

«Унаслідок отриманих травм пасажир Volkswagen Passat В6 та водій Volkswagen Passat В7 померли на місці події. Жінка-водійка госпіталізована та перебуває в реанімаційному відділенні Мукачівської районної лікарні», – поінформували у поліції.

Зазначається, що усі причини та обставини ДТП працівники поліції з’ясують в ході слідства, розпочатого за частиною 2 статті 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих). Розслідування справи триває.

Як повідомляв ZAXID.NET, 5 червня смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули троє осіб і стільки ж отримали травми, сталася зранку у Рівненському районі на трасі Київ – Чоп.