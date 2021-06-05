ДТП сталася побилзу села Колоденка у Рівненській області

Біля Рівного на міжнародній трасі Київ – Чоп сталася ДТП. У зіткненні двох автомобілів попередньо загинули двоє людей та двоє травмувались, повідомили в ДСНС.

Інцидент стався близько 11:00 у суботу, 5 червня, біля села Колоденка неподалік комплексу «4х4».

У ДТП зіткнулися два автомобілі – Mitsubishi Outlander та Seat Inca. Внаслідок ДТП двоє людей – водій та пасажир Seat Inca – загинули на місці, ще двоє – водій Mitsubishi Outlander та пасажир Seat Inca – отримали травми. Їх госпіталізували, уточнили рятувальники.

У поліції підтвердили інформацію про ДТП, але причин, які її спричинили, наразі не уточнила.

Фото з місця події ГУ ДСНС у Рівненській області

Нагадаємо, майже місяць тому поблизу цього ж місця у ДТП загинула сім’я з Рівного з півторамісячним немовлям.

Відомо, що через значну кількість аварій міжнародна траса Київ – Чоп, 185 кілометрів якої пролягає через Рівненщину – визнана найнебезпечнішою трасою в Україні. Такий висновок раніше оприлюднив аналітичний портал «Слово і Діло», який займається аналізом та моніторингом даних.

У Службі доріг області раніше називали найнебезпечніші ділянки траси Київ – Чоп. Місце, де сталась аварія, входить до цього переліку.