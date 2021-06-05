Позашляховик на смерть збив пішохода у Самбірському районі
Уночі суботи, 5 червня, на дорозі Львів – Самбір – Ужгород трапилась смертельна ДТП. Автомобіль BMW X3 на смерть збив пішохода.
ДТП трапилась близько 00:25 між селами Калинів та Бабина Самбірського району, повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА. 36-річна водійка автомобіля BMW X3, мешканка Самбора наїхала на пішохода.
Від отриманих травм 66-річний чоловік загинув на місці події.
Зараз поліція встановлює причину та усі обставини ДТП.
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