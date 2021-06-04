Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав винним у вчиненні смертельної ДТП 63-річного місцевого мешканця. Йому призначили чотири роки тюрми, однак звільнили від відбування покарання з умовним терміном.

Як вказано у вироку суду за 28 травня, наприкінці жовтня 2020 року чоловік керував авто Toyota Avensis та на вул. Степана Бандери у Самборі збив 59-річного пішохода. Після ДТП водій втік з місця події, а чоловік від отриманих травм одразу помер.

Правоохоронці встановили, що 63-річний самбірчанин керував авто з перевищенням швидкості. У суді водій визнав свою провину та сказав, що покинув місце аварії, бо злякався. Винуватець ДТП також зазначив, що «через деякий час сам звернувся до поліції та повідомив про аварію». Водій також додав, що відшкодував матеріальні збитки сестрі загиблого.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ігор Пташинський визнав 63-річного самбірчанина винним у вчиненні смертельної ДТП та призначив покарання у вигляді чотирьох років тюрми. Однак суд звільнив його від відбування цього покарання, встановивши два роки іспитового терміну.