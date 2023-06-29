Сміття у підземних контейнерах повільніше гниє за рахунок низької температури

У Луцьку цьогоріч планують збудувати десять підземних смітників. Такі контейнери для відходів коштують по 200 тис. грн, враховуючи ціну за встановлення.

Як повідомила прес-служба Луцької міськради, на сесії 28 червня депутати затвердили програму оновлення локацій збору побутових відходів на 2023-2025 роки. Загальний її бюджет становить 91 млн грн.

У рамках програми планують збудувати підземні смітники. Зокрема, цьогоріч побудують десять таких контейнерів на тих прибудинкових територіях, де нині триває капітальний ремонт. Вартість одного зі встановленням становить 200 тис. грн.

«Один підземний смітник заміняє п’ять контейнерів, які нині встановлені у дворах багатоквартирних будинків і які займають багато місця у дворі. Підземні смітники мають ряд переваг, зокрема, це екологічність, адже сміття не розносять тварини й вітер, з них не витікає фільтрат, який створює неприємний запах», – зазначають у міськраді.

Наразі у місті встановлені лише декілька підземних сміттєвих контейнерів: біля ЖК «Яровиця» та ЖК «Супернова». Також у 2019 році місто придбало спеціальний сміттєвоз, який обслуговує саме підземні смітники.