Частину покрівлі зірвало з багатоповерхівки на вулиці Коперника

У Луцьку під час грози з багатоповерхівки відірвалась частина покрівлі. Вона пошкодила один з балконів у сусідньому будинку.

Зазначимо, що близько 15:00 у п'ятницю, 23 червня, у Луцьку розпочалась гроза з сильними поривами вітру. Під час негоди з багатоповерхівки на вулиці Коперника, 21, зірвало частину даху. Як повідомляє ВСН, частина покрівлі відлетіла до сусідніх будинків і впала біля них. Внаслідок інциденту в одній квартирі пошкоджений балкон та вікна. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Згідно з прогнозами Волинського гідрометеоцентру, цими вихідними, 24 та 25 червня, в області знову будуть грози. У суботу, 24 червня, в окремих районах взагалі прогнозують град та та шквальні пориви вітру в межах 15-20 км/год. Температура вдень коливатиметься від 15 до 20 градусів за Цельсієм.

У неділю, 25 червня, можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Температура повітря становитиме 17-20 градусів за Цельсієм.