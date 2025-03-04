Луцький міськрайонний суд виніс вирок 37-річній уродженці Донеччини, яка тимчасово переїхала на Волинь, за виправдовування збройної агресії Росії. Жінка визнала свою провину і розкаялася. За скоєне їй призначили три роки побаційного нагляду.

Як йдеться у вироку від 27 лютого, інцидент стався 11 лютого 2025 року поблизу центрального універмагу «Луцьк», що розташований на проспекті Волі. Близько 19:00 обвинувачена Олена Понкратова почала публічно виправдовувати збройну агресію Росії.

Жінка, зокрема, казала: «Вот прейдут наши русские, они вам здесь нацикам покажут»; «Наши освободят, порядок наведут, вам здесь нацикам всем покажут»; «Вы нашу территорию заняли, но мы будем освобождать»; «Это все наша земля, это все Россия, все Россия»; «я люблю Москву» тощо.

Про вчинок обвинуваченої стало відомо з допису лучанки Наталії Шафети, яка опублікувала ролик на своїй сторінці у Facebook.

Суддя Анатолій Марчук визнав Олену Понкратову винною за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України) й призначив три роки пробаційного нагляду. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.