Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок уродженцю Одеської області Миколі Дзюбі за колабораціонізм. Обвинувачений неодноразово підтримував армію РФ як у соцмережах, так і в приватних розмовах. За це йому призначили пʼять років тюрми з конфіскацією усього майна, окрім житла.

Як йдеться у вироку від 6 грудня, із березня по грудень 2022 року Микола Дзюба систематично публікував на своїй сторінці у забороненій соцмережі «Вконтакте» дописи, в яких солдати армії РФ розповідали про окупацію українських територій та хизувалися просуванням лінії фронту. До прикладу, в одному з відеороликів окупанти показали, як оточили «Азовсталь» у кільце і раділи, що оборона Маріуполя незабаром впаде. На деяких з кадрів можна було побачити військовослужбовців ЗСУ без ознак життя. Крім того, обвинувачений неодноразово ділився публікаціями з російською пропагандою та фотографіями знищених українських місць дислокації унаслідок російських ударів.

Під час судового розгляду справи обвинувачений відмовився надавати свідчення.

За словами свідків, під час обшуків Микола Дзюба поводив себе агресивно, пошкодив свій мобільний телефон і конфліктував із працівниками СБУ. Згідно з результатами судово-медичної експертизи, на момент вчинення злочину обвинувачений жодним психічним розладом не страждав і міг усвідомлювати свої дії.

Суддя Світлана Данькова визнала Миколу Дзюбу винним за ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України (колабораційна діяльність та виправдовування збройної агресії РФ проти України) й призначила пʼять років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.