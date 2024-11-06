Камʼянець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок Наталії Хрусловій за пособництво державі-агресору. Обвинувачена працювала електроенергетиком у харківській фірмі й розробляла проєктно-технічну документацію для російських АЕС. За це їй призначили три роки іспитового строку.

Як йдеться у вироку від 31 жовтня, у квітні 2022 року директор харківського товариства з обмеженою відповідальністю «Южатоменергопроект» налагодив співпрацю з низкою російських підприємств. Згідно з укладеним договором, ТОВ «Южатоменергопроект» мало виготовляти проєктно-технічну документацію з підтримання поточного технічного стану, а також модернізації та реконструкції діючих атомних електростанцій, які розташовані на території Росії та входять до складу державної корпорації «Росатом».

За даними слідства, Наталія Хруслова, яка працювала електроенергетиком у ТОВ «Южатоменергопроект», розробила для росіян проєктну документацію щодо модернізації силового електропостачання та установки газового контролю в Ростовській АЕС, а також модернізації системи оперативного струму блоку № 4 Білоярської АЕС. За виконану роботу жінка отримала 194 950 грн на свій картковий рахунок в АТ «Сенс Банк». Крім того, вона виконала перевірку правильності розрахунків сейсмостійкості, міцності трубопроводів і металевих каркасів для встановлення протипожежних перегородок для Нововороніжської АЕС, за що отримала ще 73 231 грн.

Суддя Юрій Мантуляк визнав Наталію Хруслову винною за ч.3 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою), проте звільнив від основного покарання й призначив три роки умовного терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що за даними аналітичної онлайн-системи YouControl, ТОВ «Южатоменергопроект» зареєстроване у 2014 році в Харкові. Підприємство спеціалізується у сфері архітектури. Його власником є Володимир Хряпченко.