У неділю, 4 липня, близько 20 години у Луцьку сталась ДТП на перехресті вулиці Карпенка-Карого і Чорновола. Унаслідок зіткнення автомобілів Skoda Octavia та BMW постраждали 7-місячна дитина та її мама. Їх доправили до медзакладів.

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі поліції Волині, аварія сталась близько 20 години. На перехресті вулиць Карпенка-Карого та Чорновола зіткнулись автомобілі Skoda Octavia та BMW. Унаслідок зіткнення постраждали пасажири Skoda, зокрема, жінка 1996-го року народження та її 7-місячна дитина. Причин аварії у поліції наразі не називають.

У КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» розповіли ZAXID.NET, що виклик про аварію медики отримали о 20:19. Постраждалу жінку доправили до міської клінічної лікарні зі струсом головного мозку. Дитину ж доправили до обласної дитячої лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та підшкірною гематомою лобної ділянки.

У поліції повідомляють, що водії були тверезі. За інформацією ІА Волинські Новини, наразі мама і її дитина вже вдома, загрози їхньому життю і здоров'ю немає.