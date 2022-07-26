Донорський орган їхірурги пересадили пацієнту з Києва

У Волинській обласній лікарні вдруге провели операцію з пересадки серця. Її виконувала команда київського Інституту серця разом зі спеціалістами обласної лікарні. Команда столичних хірургів приїхала до медзакладу разом із реципієнтом, оскільки донорське серце перебувало у Луцьку.

Про операцію повідомив директор Інституту серця Борис Тодуров у вівторок, 26 липня. За його словами, серце від посмертного донора пересадили реципієнту з Києва, який перебував у листі очікування на пересадку.

«З пацієнтом все добре, ми залишили анестезіолога. Самі повертаємось до Києва. Незважаючи на війну та російську агресію, ми продовжуємо робити свою роботу, бо люди не перестали хворіти», – зазначив Борис Тодуров.

Речник Волинської обласної лікарні Андрій Гнатюк додав, що в ніч на 26 липня у обласній лікарні провели декілька операцій з трансплантації. У посмертного донора вилучили одразу чотири органи: серце, дві нирки та печінку.

«Уперше в трупного донора вилучили відразу чотири органи. Це значить, що четверо людей отримали шанс змінити своє життя. Серце і дві нирки пересадили на місці. Печінку повезли в Київ, щоби встигнути до 10:00 ранку», – зазначив він. Поки що деталей цих операцій в обласній лікарні не повідомляють.

Зазначимо, що це вже друга операція з пересадки серця у Волинській обласній лікарні. Першу провели в ніч на 20 червня. Тоді її також виконувала команда Інституту серця спільно з волинськими спеціалістами. Донорське серце отримав 49-річний мешканець Миколаєва. Відомо, що операція минула успішно, чоловік проходить реабілітацію.