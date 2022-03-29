Заняття проводитимуть у головному корпусі Волинського національного університету

У Луцьку розпочинає роботу розмовний клуб з вивчення української мови. Безкоштовні заняття проводитимуть у приміщенні головного корпусу Волинського національного університету імені Лесі Українки, що на проспекті Волі, 13.

Як розповів у ранковому відеозверненні луцький міський голова Ігор Поліщук, заняття стартують у вівторок, 29 березня.

«Розмовний клуб започаткований Луцькою міською радою спільно з Волинським національним університетом. Запрошуємо на 16:00, 108 аудиторія в центральному корпусі універиситету. Це для тих, хто хоче розпочати своє вивчення української мови, або ж поглибити знання. Можливо, це буде актуально для вимушено переселених осіб. Запрошуємо вас», – звернувся Ігор Поліщук.

Заняття відбуватимуться щовівторка та щочетверга на 16:00.

Нагадаємо, також у Луцьку працюють дві соціальні їдальні для вимушено переселених осіб. Одна з них розміщена на базі їдальні в гімназії №4, іншу відкрили згодом у приміщенні школи №26. Для того, щоб отримати гарячі обіди, необхідно звернутись в департамент соцполітики, що на проспекті Волі, 4А. Станом на 28 березня документи для отримання безкоштовних обідів вже взяли понад тисяча переселенців.