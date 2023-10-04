Чоловік за кермом Geely в'їхав у BMW, який зупинився перед переходом

У Луцьку патрульні виявили водія з 25-кратним перевищенням допустимої норми алкоголю. Фактично, це вважається смертельною дозою сп’яніння. За вчинення ДТП і п’яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, аварія сталась на вулиці Винниченка. Водій Geely не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у BMW, що зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом.

«У водія були наявні ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти освідування за допомогою приладу Drager, і результат виявився максимальним – понад 5 проміле. Така доза перевищує максимально допустиму у 25 разів», – йдеться у повідомленні.

Прес-служба також опублікувала фрагмент відео з бодікамери патрульного. На відео зафіксовано, як правоохоронець запропонував водієві пройти тест на драгері на місці ДТП, на що чоловік відповів: «Я п'яний». Після цього патрульний сказав, що п’яним сідати за кермо не можна, а чоловік заявив, що знає про це.

Зазначимо, що коли драгер показує стрілки вгору, означає, що рівень сп’яніння становить як мінімум п’ять проміле. Мінімум – тому що вищий рівень сп’яніння прилад просто не здатний зафіксувати.

На чоловіка склали адмінпротоколи за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП без потерпілих) та ч.1 ст. 130 КУпАП (п’яне водіння). Йому загрожує по 850 та 17 тис. грн штрафу відповідно. Чоловіка відсторонили від керування, а його авто забрали на штрафмайданчик.