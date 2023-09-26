Мікроавтобус, який наїхав на жінку неподалік села Борохів

Зранку неподалік Луцька водій мікроавтобуса спричинив аварію, в якій загинула 47-річна жінка. Як повідомила прес-служба поліції Волині, ДТП сталась зранку в вівторок, 26 вересня, біля села Борохів Підгайцівської громади.

«70-річний водій Nissan допустив наїзд на пішохідку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події. Її особу встановлено – це 47-річна мешканка села Діброва», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса був тверезий. За яких обставин він наїхав на пішохідку, встановлює слідство.

Щодо ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.