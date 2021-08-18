У Луцьку запрацював додаток «15-80» для повідомлення про комунальні проблеми у місті. Додаток уже працює для платформи Android, а для iOS його повинні затвердити найближчим часом. У додатку можна буде подати скаргу про проблему, а також відстежити терміни її виконання.

Новий порядок опрацювання звернень громадян затвердили на засіданні міськвиконкому в середу, 18 серпня. Згідно з документом, відтепер поскаржитись на комунальні проблеми містяни зможуть не лише телефоном на гарячу лінію міськради, а й через додаток «15-80». Застосунок доступний для встановлення на Android, а версію для iOS мають розробити найближчим часом, запевнив луцький міський голова Ігор Поліщук.

«Зареєстровані користувачі матимуть можливість звернутись, додати фотографію, відео, детально описати звернення. У своєму кабінеті вони будуть відслідковувати свої звернення, на якому етапі вони знаходяться, а також контролювати терміни виконання робіт. Після вирішення звернення заявнику буде надсилатись відповідь про завершення робіт», – заявив Ігор Поліщук. У додатку можна оформити не лише звернення чи зауваження, а й пропозицію чи навіть подяку.

Відомо, що можливість залишити телефонні скарги залишиться. Звернутись до відділу швидкого реагування можна за такими номерами: 0661580333 та 0332777879.