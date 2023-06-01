Котячий будиночок поділений на три зони

У Домівці врятованих тварин, що на вул. Олекси Довбуша, 24 у Львові, з’явився будиночок для котів. Хатинка поділена на три зони, там можуть проживати водночас 60 котів. Зараз у притулку вже половина місць зайнята. Про це у четвер, 1 червня, повідомили у Львівській міській раді із посиланням на притулок.

Збір на будівництво котобудиночка Домівка врятованих тварин оголосила ще восени 2022 року. Зоозахисники хотіли створити місце, де зможуть знайти свій тимчасовий прихисток коти, евакуйовані з зони бойових дій. Але збір йшов повільно, а процес будівництва був надзвичайно складним. Завершити зведення будиночка для котів вдалося через вісім місяців.

«Результат перевершив усі наші очікування. Проте ми б ніколи не зробили цього без підтримки людей. Домівка – це місце, де до загального результату докладається кожна небайдужа людина. Кожна людина, яка допомагає нам, робить свій важливий внесок у порятунок тварин», – кажуть працівники Домівки врятованих тварин.

Котячий будиночок поділений на три зони. Перша – це карантин. Туди потрапляють новоприбулі коти мінімум на два тижні, але термін може збільшуватись залежно від того, з якими проблемами тварина потрапила до притулку. Друга зона – кімната для кошенят, а третя – для проживання котів, де є вигульний майданчик. Там живуть коти, які пройшли карантин, оброблені від паразитів і готові їхати у нову домівку.

Зараз в Домівці врятованих тварин мешкають три десятки котів: сім привезли з Донецька, один – з Бахмута, ще трьох волонтери вивезли зі сходу, а решта – з Львівської області. Загалом у притулку зараз 100 собак та 30 котів, які чекають на люблячих господарів.

Додамо, у Домівці врятованих тварин є близько тисячі мешканців: це як свійські, так і дикі тварини, більшість з них живуть у притулку постійно.

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