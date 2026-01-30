Митрополит Львівський Ігор Возьняк та о. д-р Михайло Плоцідем (праворуч)

У п’ятницю, 30 січня, у Львівській духовній семінарії Святого Духа УГКЦ представили нового ректора навчального закладу – ним став о. д-р Михайло Плоцідем. До цього семінарію 12 років очолював отець Ігор Бойко, який став керівником шпиталю Шептицького.

У Львівській духовній семінарії Святого Духа УГКЦ відбулася Архиєрейська Літургія з нагоди свята Трьох святителів, яку очолив архиєпископ і митрополит Львівський Ігор Возьняк. Після Богослужіння представили нового ректора.

Як повідомили на сайті Української Греко-Католицької церкви, після виходу УГКЦ із підпілля о. Михайло Плоцідем – перший ректор Львівської семінарії, який здобував формацію в цьому навчальному закладі. До призначення він ніс служіння виховника та проректора з питань формації і виховання у семінарії, а також викладав богословські дисципліни.

Фото Наталії Павлишин та Львівської духовної семінарії Святого Духа

Звертаючись до присутніх, новопризначений ректор подякував Богові та митрополиту Ігореві за довіру: «Найперше я дякую Богові, якому служу, бо „всякий добрий дар є з висоти, що сходить від Отця світла“. Дякую Вам, преосвященніший владико і митрополите Ігорю, як своєму святителю, який мене висвятив у цьому храмі у піддиякони, диякони, священники, а тепер покликав до служіння у семінарії. Цю велику довіру, яку Ви сьогодні покладаєте на мене, приймаю з великою вдячністю і покорою».

Донині духовну семінарію 12 років очолював о. д-р Ігор Бойко, його призначили керівником Шпиталю Шептицького у Львові. Отець Ігор також наголосив, що провід семінарії — це спільна праця всієї команди, і подякував настоятелям, викладачам, працівникам і всім, хто долучався до життя навчального закладу.