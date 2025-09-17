Семінарію відкрили біля Кафедрального собору Параскеви Сербської

У Чернівцях відкрили духовну семінарію Православної церкви України імені митрополита Євгенія Гакмана. Розташована вона біля Кафедрального собору преподобної Параскеви Сербської на вул. Заньковецької, 22. Загалом в духовному навчальному закладі навчатиметься 55 студентів, частина з яких вступила на регентське відділення.

У новій семінарії студентів навчатимуть на двох відділеннях – це богословський факультет та регентське відділення, де готують церковних співаків та керівників хорів. На богословський факультет вступили 40 семінаристів, ще 15 абітурієнтів обрали регентське відділення, повідомили на сторінці семінарії в фейсбуці.

У закладі навчатимуться не лише чоловіки, але є жінки, які планують в майбутньому керувати церковними хорами. «Ми сьогодні відкрили першу нашу духовну семінарію імені Гакмана для семінаристів, студентів і студенток регентсько-дяківського відділення. Ми не очікували, що така велика кількість виявить бажання вчитися в нас», – зазначив єпископ Чернівецький і Буковинський Феогност.

Більшість викладачів семінарії – це священнослужителі з магістерським або вищим науковим ступенем. Також передбачено залучення викладачів з інших вищих навчальних закладів.

Навчання у семінарії триватиме чотири роки на богословському факультеті та три роки на регентському. Серед предметів – Святе Письмо, православний устав, літургіка, церковний спів та інші дисципліни.

«Навчання буде проходити в стаціонарній формі, але тут є певні нюанси: якщо, до прикладу, до нас вступає священнослужитель, він має сімʼю, то він матиме можливість перевестись на індивідуальну форму навчання», – пояснив проректор семінарії, протоієрей Ігор Луцан.

Навчання в духовній семінарії імені митрополита Євгенія Гакмана проходитиме на безоплатній основі.