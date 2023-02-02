Львівська національна філармонія ім. Мирослава Скорика проведе серію концертів Terra Barocco. Концерти відбудуться 2 та 9 лютого.

У виконанні солістів Анни Іванюшенко, Сергія Гаврилюка, Ірини Ключковської та камерного оркестру «Віртуози Львова» прозвучать найкращі твори майстрів епохи бароко.

«Епоха крайнощів та балансу, вишуканості та гротеску, протиріч та досконалої злагодженості. Епоха, що подарувала світові Йоганна Себастьяна Баха, Антоніо Вівальді, Лоренцо Берніні, Дієго Веласкеса», – наголошують у філармонії.

2 лютого о 18:00 відбудеться концерт «Terra barocco: Барокова подорож». У програмі концерту в виконанні Анни Іванюшенко та Сергія Гаврилюка прозвучать твори для клавесину та барокової скрипки: сонати Антоніо Вівальді, Антоніо Солера, та Йоганна Себастьяна Баха та інструментальні п'єси Франсуа Куперена, Нікола Маттейса та Жана-Франсуа Дандріє.

9 лютого о 18:00 відбудеться концерт «Terra barocco: В італійському стилі».

Друга подія стане музичною мандрівкою до батьківщини бароко – Італії, яка саме в цю епоху стала колискою опери. У виконанні оркестру «Віртуози Львова» та соліток Анни Іванюшенко та Ірини Ключковської прозвучать твори для камерного оркестру, а також оперні арії найвідоміших італійських композиторів ХVII століття – Антоніо Вівальді та Еварісто Феліче Даль’Абако.

Фото Львівської філармонії